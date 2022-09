Sisyphos und die Bildung in Innsbruck: SP-Bildungsstadträtin Mayr zog Bilanz

Innsbruck – Eine Bilanz-Pressekonferenz von SP-Bildungsstadträtin Elisabeth Mayr, die immer wieder als künftige Landesrätin genannt wird, sollten die Roten in die Landesregierung einziehen, warf gestern natürlich die Frage nach der Zukunft der Politikerin auf. Doch Mayr stellte klar, dass sie in der Stadt noch viele Aufgaben vor sich und keine Ambitionen auf den Wechsel in die Landespolitik habe. Explizit ausgeschlossen hat sie es dann aber auch nicht. Doch die PK nach vier Jahren im Bildungsressort war tatsächlich schon früher geplant gewesen und musste einmal krankheitsbedingt abgesagt werden.