75 Mio. Euro für Novartis-Standort in Schaftenau, offene Sandoz-Fragen

Langkampfen – Der Pharmakonzern Novartis hat gestern die nächste Investition in den Tiroler Standort im Rahmen seiner mehrjährigen Offensive bekannt gegeben. 75 Millionen Euro werden demnach in Schaftenau/Langkampfen in zwei neue Anlagen investiert: eine Anlage zur technischen Entwicklung von Biopharmazeutika sowie eine Pilotanlage zur Entwicklung so genannter „Medical Devices“ – etwa Auto-Injektoren, mit denen sich der Patient das Medikament selbst verabreichen kann, ähnlich wie bei einer Insulinspritze.