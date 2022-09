Hanno Loewy über das Debakel documenta: „Gab kein Klima des Dialogs“

Loewy: Genau, auch das Thema der Migration und Flucht spielte bei uns seit jeher eine entscheidende Rolle. Ebenso wie die Überzeugung, dass man das Haus auch mal verlassen muss, um gute Museumsarbeit zu leisten. In Ho-henems bietet sich das mit dem urbanen Viertel an, wo die jüdische Geschichte ja an der Architektur ablesbar ist. Die Nähe zur Grenze haben wir seit Jahren thematisiert – eine Grenze, die man ambivalent wahrnehmen kann. Was heute Naherholungsgebiet ist, war 1938 Fluchtgebiet. Diese dramatischen Fluchtgeschichten erzählen wir nun entlang eines Radwegs. Das hat insofern mit der Gegenwart zu tun, weil damals im Zielland der Flucht, also der Schweiz, schon Ressentiments und Behördenschikanen an der Tagesordnung standen – eben ähnlich wie heute. Das Museum muss sich also auch mit Themen beschäftigen, die gesellschaftlich tabuisiert sind.