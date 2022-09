Rangnick nominierte zwei Debütanten in ÖFB-Kader für die Nations League

Wien – Teamchef Ralf Rangnick hat für die Nations-League-Partien am 22. September auswärts gegen Frankreich und am 25. September in Wien gegen Kroatien zwei potenzielle Debütanten einberufen. Muhammed Cham von Clermont Foot und Romano Schmid von Werder Bremen haben bisher noch keinen A-Länderspiel-Einsatz auf dem Konto. Sein Comeback gibt der im Juni nicht berücksichtigte Andreas Ulmer. Dafür fehlen die verletzten Sasa Kalajdzic und Konrad Laimer.