Verführerisch, abstrakt und bunt: „Shifting Positions“ in der Galerie Kronburg

Kronburg – Es ist inzwischen wohl eine der meistfrequentierten Galerien in Tirol: die Galerie Kronburg in Zams. Wöchentlich sind es Hunderte Wanderer, Wallfahrer und Radfahrer, die für kurze Zeit am Wallfahrtsort verweilen. Und nicht wenige von ihnen statten der frei zugänglichen Galerie einen Besuch ab. Darüber dürften sich auch die Kunstschaffenden Alexandra Rangger, Irene Guggi Wallnöfer und Bernhard „Rostbaron“ Witsch freuen, die unter dem Titel „Shifting Positions“ bis 16. Oktober ihre Werke präsentieren. Der Titel verrät, es geht um drei verschiedene künstlerische Haltungen. Bernhard Witsch gelingt es auf einnehmende Weise, hartes Metall in weiche, verführerische Formen zu wandeln. Alexandra Rangger geht es um seelische Befindlichkeiten, wenn sie schwer Greifbares, Gefühltes, Gedachtes in abstrakter Manier niederschreibt. Guggi Wallnöfer versucht, Gegenständliches und Abstraktes in Einklang zu bringen und tut dies bunt und dekorativ. Zu sehen täglich von 9 bis 19 Uhr. (hau)