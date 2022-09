Bürgerforum zu Mobilitätskonzept am 5. Oktober in Silz

Dazu findet nun am Mittwoch, 5. Oktober, ab 19.30 Uhr im Gemeindesaal in Silz ein Bürgerforum statt. – Informationen dazu finden sich auf: www.innsbruck.info/buergerforum – die Projektverantwortlichen bei Innsbruck Tourismus würden gerne die Mobilität in den betreffenden Regionen mit der logischen Erweiterung zu den Nachbargemeinden inklusive dem Verkehrsknotenpunkt Telfs weiterentwickeln. Das örtliche Verkehrsaufkommen soll reduziert werden. Gesucht werden in diesem Zusammenhang Lösungen abseits des motorisierten Individualverkehrs.