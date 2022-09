Großes Straßenfest am Donnerstag: Neue Alleestraße in Kössen wird eröffnet

Die Alleestraße in Kössen erstrahlt nach dem drei Millionen Euro teuren Umbau in neuem Glanz.

Kössen – So richtig rund geht es diesen Donnerstag auf der neuen Alleestraße in Kössen, nachdem diese um rund drei Millionen Euro umgebaut worden ist. Doch nicht nur der tolle Umbau kann bestaunt werden, auf die Besucher wartet jede Menge Spiel und Spaß beim großen „GriaßDi!-Straßenfest“ samt Alleestraßen-Eröffnung und beim E-Carsharing-Testtag am Freitag.