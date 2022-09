Billa in Reutte schließt im November, Sorgen um Leerflächen im Ortskern

Die Billa-Filiale in Reutte schließt im November.

Reutte – Gerüchte gab es seit Längerem, jetzt ist es fix. Der REWE-Konzern schließt die Billa-Filiale im Reuttener Untermarkt. „Wir arbeiten laufend an der Weiterentwicklung unseres Filialnetzes. Hierzu zählen die Errichtung neuer Märkte ebenso wie Modernisierungen oder gegebenenfalls auch Schließungen von Standorten, welche den Anforderungen nicht mehr entsprechen. Die Filiale in Reutte konnte diese Ansprüche leider nicht mehr erfüllen, weswegen wir uns nach eingehender Prüfung für eine endgültige Schließung im November entschieden haben“, bestätigt REWE das Ende des zentralen Nahversorgers. Der Billa-Markt in Lechaschau bleibt erhalten.