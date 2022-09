Analyse zum Schwimm-Notstand: Auch in der Politik gibt es Nichtschwimmer

Die Zeiten, in denen Kommunen ihr eigenes Hallenbad im Alleingang gebaut und erhalten haben, ist vorbei. Das zeigt besonders das Negativbeispiel Wörgler Wave. Immerhin steht eine Bauruine an der Peripherie der Stadt, deren Errichtung noch nicht einmal abbezahlt ist. Rund sieben Millionen Euro sind noch offen, obwohl sich im Hallenbad schon lange keine Welle mehr auftürmt.

Aber die Kommunen braucht es, damit der Schwimmsport irgendwann wieder im Unterland ausreichende, entsprechende Trainings- und Wettkampfbedingungen vorfindet und Schüler im Sportunterricht wieder ins Wasser springen können. Voller Elan war eine Initiative dafür im Unterland gestartet, um im Jahr eins nach dem Wave Überzeugungsarbeit zu leisten. Mittlerweile, so die Vertreterinnen der Gruppe bei einer Pressekonferenz, habe man das Gefühl, sich im Kreis zu drehen. In Wahrheit lernten die Idealistinnen nur die Mühen der Politik, in diesem Fall der Kommunalpolitik, kennen. Der Kirchturm ist auch 2022 noch immer näher als die nächste Gemeinde.