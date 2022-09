Riot Ensemble in Innsbruck: Ungebremster Trip durch die Klangfarben

Es ist das erste Mal, dass Alex Paxtons Auftragswerk am Montagabend vor Publikum zu hören ist. Das hochdekorierte Londoner Riot Ensemble unter der Leitung von Aaron Holloway-Nahum brachte es im Rahmen der Klangspuren im Studio 3 des ORF Landesstudios in Innsbruck zur Uraufführung. Erst kurz vor Beginn trafen sich Dirigent und Komponist zum ersten Mal, erzählt Holloway-Nahum vorab. Die Proben hätten aber auch ohne ihn Spaß gemacht.

Mit Eröffnung der Klangspuren haben die MusikerInnen als „Ensemble in Residence“ in Schwaz Quartier bezogen. Auf dem Programm des Abends in Innsbruck stehen zwei weitere Stücke – und damit zwei weitere Zugänge zu zeitgenössischer Musik: In Farzia Fallahs erstaufgeführtem „This Burning Mass – A Feast of Colours“ stehen die Klangfarben im Zentrum. Spielerisch kitzelt Fallah die Klänge aus den Streichinstrumenten hin zu düsteren Pianopassagen, bevor sich am Schluss der Sound aufs Neue erhellt.