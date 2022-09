Klimabonus wird auch an kürzlich Verstorbene ausgezahlt

Wien – Die Auszahlung des Klimabonus treibt mitunter seltsame Blüten. Während viele Menschen noch auf die Überweisung aus dem Finanzministerium warten, berichten andere über kuriose Mehrzahlungen. So geschehen zum Beispiel bei einem Fall, von dem die Tageszeitung Die Presse jetzt berichtet: Dort hatte ein Mann nicht nur die eigenen ihm zustehenden 500 Euro erhalten. Auch an seine kürzlich verstorbene Mutter wurde ausbezahlt. Pflichtschuldig meldete der Erbe das vermeintlich zu Unrecht erhaltene Geld. Doch der Staat nimmt das Geld nicht zurück: aus rechtlichen Gründen, wie es heißt. Jetzt wandern die 500 Euro in die Erbmasse.