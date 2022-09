Weitere Festnahmen nach brutalem Angriff auf PSG-Spielerin Hamraoui

Gut ein Dreivierteljahr nach dem brutalen Angriff auf die PSG-Spielerin Kheira Hamraoui sind drei Verdächtige in Polizeigewahrsam gekommen. Wie die Staatsanwaltschaft Versailles am Mittwoch bestätigte, wurden die drei Männer um die 20 in der Hauptstadtregion festgenommen. Kurz nach dem Angriff war bereits eine Mitspielerin Hamraouis kurzzeitig in Polizeigewahrsam.