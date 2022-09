ÖFB-Klubs Sturm Graz und Wiener Austria vor schwierigen Aufgaben

Der Druck liegt nach der 2:4-Auftaktniederlage bei Lazio Rom aber sicher bei Feyenoord. Auch Gernot Trauner, der österreichische Innenverteidiger in Diensten der Niederländer, gab sich gegenüber den Oberösterreichischen Nachrichten keinen Illusionen hin: Wir sind sicher mehr unter Zugzwang, aber zu Hause spielen wir immer voll auf Sieg. Deshalb sind wir auch Favorit“, meinte der ehemalige LASK-Kapitän. Vor zwei Jahren hatte Feyenoord übrigens beide Europa-League-Duelle mit dem WAC verloren. Ein gutes Omen?

Mit einem positiven Gefühl ist auch die Wiener Austria gestern ins Flugzeug in Richtung Polen gestiegen. Nach dem torlosen Remis gegen Hapoel Be’er Sheva soll bei Lech Posen heute (21.00 Uhr/live Servus TV, Sky) in der Gruppe C der Europa-Conference-League der erste Sieg eingefahren werden. Der wäre wichtig, da ja auch noch der große Favorit Villarreal wartet.