Corona-Hilfen für Jungbauern im Fokus: Zäher Tirol-Tag im ÖVP-U-Ausschuss

Wien – Andreas Hanger war unermüdlich. Kaum war am Donnerstag im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss eine Frage gestellt, hatte der Fraktionsführer der ÖVP schon die Hand oben und unterbrach. „Zur Geschäftsbehandlung“, hieß es dann. Wieder und wieder bestritt er die Zulässigkeit von Fragen.

Zehn Tage vor der Landtagswahl mussten ÖVP-Landesgeschäftsführer Martin Malaun, Landeshaupmann-Stellvertreter Josef Geisler und Jungbauern-Landeschef Dominik Traxl vor den Abgeordneten in Wien Auskunft geben. Die ersten Fragen stellte Kai Jan Krainer (SPÖ) an Malaun. „Sie sind seit 2011 Landesgeschäftsführer der ÖVP Tirol?“ Malaun berät sich mit seiner Vertrauensperson. „Welche Funktion haben Sie in der Tiroler Pressegesellschaft?“ Malaun wollte von der Vorsitzenden und der Verfahrensrichterin wissen, ob die Frage zulässig ist. „Stimmt es, dass alleiniger Gesellschafter die Tiroler ÖVP ist?“ Wieder die Frage nach der Zulässigkeit.