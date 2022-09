Tassilo Wallentin: „Der Bundespräsident kann ein Ideengeber sein“

Tassilo Wallentin in seiner Kanzlei in Wien.

Wien – In der Kanzlei von Bundespräsidentschaftskandidat Tassilo Wallentin im 1. Wiener Bezirk nahe der Börse gibt es viel zu sehen. Der Rechtsanwalt, Kolumnist und Autor hat ein Faible für Kunst: Gemälde, große und kleine Skulpturen, Drucke und Zeichnungen – einiges davon Geschenke von Klienten – stechen ins Auge. Besonders auffällig: ein großes Foto von Arnold Schwarzenegger, natürlich mit fetter Zigarre, inmitten der großen Bücherwand im Besprechungszimmer. Die steirische Eiche als Inspirationsquelle? Durchaus.

„Mich beeindruckt, dass er gegen sehr viele Widerstände seinen Weg gemacht und Dinge getan hat, die man bis dahin für unmöglich gehalten hat. Man kann von ihm viel lernen, etwa keine Angst vor dem Scheitern zu haben“, sagt Wallentin. Das könnte man als Parallele zum Bundespräsidentenwahlkampf sehen. Denn Wallentin ist fix davon überzeugt, dass Alexander Van der Bellen von ihm zu schlagen ist. Obwohl bisher noch jeder Amtsinhaber hierzulande, der sich der Wiederwahl gestellt hat, diese auch gewonnen hat. „Ich finde, die größte Niederlage ist, wenn man etwas nicht versucht hat“, so der 48-jährige Wiener zu seinem Antreten.

In der Kanzlei ist Wallentin momentan beurlaubt – „das geht gar nicht anders“. Im Wahlkampf wird er von einem kleinen Team und einer Tiroler Agentur unterstützt. Bei den Unterstützungserklärungen sei er vor allem in Tirol und Kärnten stark gewesen, erzählt er. „Tirol kenne ich noch gut aus meiner Zeit beim Bundesheer (Wallentin ist Leutnant der Reserve, Anm.), es gibt keinen Tiroler Berg, auf dem ich nicht oben war.“ Schon aus Respekt den Wählern gegenüber will Wallentin vor dem 9. Oktober noch alle Bundesländer besuchen. Wie hoch sein Wahlkampfbudget ist, kann er nicht beziffern, die Anschubfinanzierung von Milliardär Frank Stronach (ein niedriger sechsstelliger Betrag) war jedenfalls schnell aufgebraucht.