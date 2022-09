Zu Gast bei West Wien: Schwerer Schwazer Gang in die Südstadt

Johannes Demmerer fällt weiter aus, bei Michael Miskovez (Ellbogenblessur) hofft Hagleitner, dass er ihn nicht nur in der Deckung, sondern auch in der Offensive wieder einsetzen kann: „Er konnte zuletzt noch nicht richtig werfen.“ Man wird heute in der Südstadt sehen, wie weit der Arm von Handball Tirol am Weg zum ersehnten ersten Punktegewinn bei West Wien reicht.