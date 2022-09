Auftakt für die neue Saison: Haie-Weckruf erfolgt gegen die Rotjacken

Innsbruck – „Der KAC stellt seit mehreren Jahren ein sehr gutes und eingespieltes Team, das genau weiß, was zu tun ist“, weiß HCI-Cheftrainer Mitch O’Keefe vor dem Saisonstart in der ICE Hockey League, wie hoch die Trauben heute vor den heimischen Fans in der Tiwag Arena hängen werden. Nachsatz: „Es wird ein guter Weckruf für unsere neuen Spieler, damit sie gleich wissen, welche Stärke die Teams in dieser Liga haben können.“