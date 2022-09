27-Jährige sprang beim Canyoning in Oetz gegen Felsen

Oetz – Eine 27-Jährige hat sich am Freitag beim Canyoning im Ötztal verletzt. Die Frau unternahm mit drei weiteren Personen eine geführte Canyoningtour in der Auerklamm. Beim sogenannten „9m-Sprung“ im unteren Teil der Klamm schlug die Frau drei Meter nach dem Absprung mit dem Körper an einer Felsstufe auf. Der Canyoningführer leistete umgehend Erste Hilfe und setzte einen Notruf ab. Die Deutsche wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (TT.com)