Mann schlug in Innsbruck zwei 18-Jährigen mit Faust ins Gesicht

Innsbruck – Eine Gruppe Jugendlicher wurde in der Nacht auf Samstag am Südtiroler Platz in Innsbruck von einem unbekannten Mann und dessen 19-jährigen Begleiter angepöbelt. Der Unbekannte schlug zwei 18-Jährige mit der Faust ins Gesicht und verletzte sie dabei unbestimmten Grades. Der 19-Jährige hat die Gruppe laut Polizei unter angeblicher Verwendung eines Schlagringes gefährlich bedroht.