TT-Kommentar zu Vorfällen im Unterhaus: Ein Einwurf über die andere Seite

Die jüngsten Vorfälle im Tiroler Unterhaus mit einem Spielabbruch in der Gebietsliga Ost (Langkampfen – Brixlegg) und Tätlichkeiten gegen Spieloffizielle von zwei Jenbacher U18-Spielern beim Gastspiel in Absam waren ein Schlag in die Magengrube. Das war mehr als nur ein Hauch von Wildem Weste(r)n und bei Weitem zu viel.