Nach drei Jahrzehnten: Abschied vom Phantom am Broadway

Das Musical wurde bisher in 183 Städten auf der ganzen Welt aufgeführt, wie im australischen Sydney. © www.imago-images.de

New York – Am 18. Februar 2023 fällt für das „Phantom der Oper“ das letzte Mal der Vorhang, teilte die Branchenseite broadway.org mit. Experten machten für die Entscheidung den durch die Corona-Pandemie bedingten Zuschauerschwund verantwortlich. Das Musical mit der Musik des Briten Andrew Lloyd Webber hatte am 26. Januar 1988 Premiere. In der Regel wurden am Broadway acht Vorstellungen wöchentlich gezeigt. Rund 19,8 Millionen Menschen besuchten das Musical allein in New York. Insgesamt spielte das Musical am Broadway nach Angaben der Broadway League 1,3 Milliarden Dollar ein.

Entgeltliche Einschaltung

Überraschend sei die Entscheidung für das Ende dennoch, da das Musical ein Touristenmagnet und fester Bestandteil der Broadway-Landschaft sei, hieß es in der New York Times. Der Zeitung zufolge ist das Musical an anderer Stelle weiter zu sehen: Die erste Produktion in Mandarin solle nächstes Jahr in China aufgeführt werden. Außerdem arbeite Antonio Banderas an einer spanischsprachigen Produktion.