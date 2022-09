Unwetter in Italien: Drei Verletzte in Adria-Stadt Pescara

Die Unwetter richteten großen Schaden an. © ALBERTO PIZZOLI

Pescara – Nach den schweren Unwettern, die am Freitag in der mittelitalienischen Adria-Provinz Ancona mindestens elf Todesopfer verursacht haben, ist Italien weiterhin im Griff einer Schlechtwetterfront. So wurden in der Adria-Hafenstadt Pescara drei Personen infolge starker Winde schwer verletzt. Zu ihnen zählt der Betreiber einer Strandanlage, der von einem Gegenstand getroffen wurde.

Überall im Land, vom Norden bis zum Süden, gab es Wetterwarnungen, insbesondere wegen starker Regenfälle. In Pescara und Ravenna wurden Parks und Friedhöfe aus Sicherheitsgründen geschlossen. In Rimini wurde die Feuerwehr zu mindestens sechzig Einsätzen wegen umgestürzter Bäume auf den Straßen gerufen. In Cesenatico gab es Windböen von mehr als achtzig Stundenkilometern, und einige Straßen waren für den Verkehr gesperrt, weil sie vom Meerwasser überflutet wurden.

Nach den Regenfällen, die in einigen Teilen des Landes weiterhin für Schwierigkeiten sorgten, änderte sich die Wetterlage wegen einer Kaltluftfront aus Schweden mit starken Winden, die die Hitze der vergangenen Monaten wegfegte und die Temperaturen im nördlichen Zentrum stark drückte.

Suche nach zwei Vermissten in Ancona

In der Adria-Provinz Ancona wird weiterhin nach den zwei Vermissten der schweren Unwetter am Freitag gesucht. Gesucht werden noch ein achtjähriger Bub und eine 56-jährige Frau. Feuerwehrleute bargen am Samstag die Leiche eines vermissten 47-Jährigen aus der Gemeinde Arcevia. Das Auto des Mannes war im Fluss Misa gefunden worden. Elf Tote und 150 evakuierte Menschen lautet die vorläufige Bilanz der Unwetter, teilten die Behörden mit.