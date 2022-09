16 Verletzte bei Unfall mit Schlepperfahrzeug im Burgenland

Wallern – Ein Schlepperfahrzeug ist Sonntagfrüh bei Wallern (Bezirk Neusiedl am See) von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. 16 Personen wurden laut Landessicherheitszentrale Burgenland verletzt, davon zwei schwer. Zwei Notarzthubschrauber waren im Einsatz. Der rumänische Lenker hatte sich der Anhaltung durch eine Bundesheerpatrouille entzogen und war mit überhöhter Geschwindigkeit Richtung Apetlon gefahren, sagte Polizeisprecher Helmut Marban. Dabei kam es zum Crash.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 6.30 Uhr auf der L205 nahe der Grenze zu Ungarn. Einer Bundesheerpatrouille war laut Marban ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen, die Soldaten wollten das Kfz daher anhalten. „Der Lenker hat daraufhin beschleunigt und ist in einer Kurve von der Straße abgekommen", berichtete der Polizeisprecher. Das Fahrzeug, in dem sich der Chauffeur sowie 15 Männer aus Indien, Pakistan und Afghanistan befanden, stieß gegen einen Baum. Die Soldaten leisteten Erste Hilfe, hieß es von der Polizei.

Die Verletzten wurden in mehrere Krankenhäuser gebracht. Der Hubschrauber „Christophorus 3" flog einen Insassen mit schweren Blessuren ins Krankenhaus Eisenstadt, teilte die Landessicherheitszentrale auf Anfrage mit. Ein weiterer Schwerverletzter wurde von „Christophorus 9" ins Krankenhaus Wiener Neustadt transportiert. Jeweils drei Personen wurden mit leichten Blessuren in die Kliniken nach Kittsee und ins niederösterreichische Hainburg (Bezirk Bruck a.d. Leitha) sowie in die Unfallambulanzen der Spitäler Frauenkirchen und Wiener Neustadt in Niederösterreich gebracht. Zwei weitere Leichtverletzte wurden im Spital Eisenstadt ambulant behandelt. Im Einsatz standen auch die Feuerwehren Pamhagen und Apetlon.