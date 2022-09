Leichtes Erdbeben mit Magnitude von 2,1 nördlich von Innsbruck

Innsbruck – Im Karwendelgebirge nördlich von Innsbruck hat sich Montagvormittag ein leichtes Erdbeben ereignet. Die Erdstöße erreichten eine Magnitude von 2,1 und wurden von einigen Menschen in Innsbruck und Scharnitz verspürt, teilte der Österreichische Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mit. Die Erschütterungen waren besonders in höheren Stockwerken wahrnehmbar. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten.