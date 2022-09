Nach brutaler Schlägerei in Innsbrucker Lokal: Anzengruber fordert „harte Strafen“

Innsbruck – Mehrere Schlägereien trübten in den vergangenen Wochen das Innsbrucker Nachtleben. Trauriger Höhepunkt die Schlägerei vom vergangenen Wochenende in der Rossau – die TT berichtete .

Nachdem auch ein privates Video von der brutalen Schlägerei kursiert, meldete sich am Montag auch Vizebürgermeister Hannes Anzengruber zu Wort. Er zeigt sich „entsetzt“ über die Vorkommnisse. Solche Gewalteskalation habe es über Jahre in Innsbruck nicht mehr gegeben. „Diese Wild-West-Szenen haben bei uns nichts verloren.“ Auch die Rolle des Security-Dienstes müsse geklärt werden, sagte Anzengruber, der „als Generalprävention“ für diese Täter „harte Strafen“ forderte.

Drei Lokalbesucher waren in der Nacht auf Sonntag mit schweren Eisenstangen auf das Security-Personal des Nachtlokals losgegangen. Grund dürften Meinungsverschiedenheiten und Provokationen gewesen sein, nachdem das Trio von den Türstehern erst nicht in das Lokal eingelassen worden war. Bei der Auseinandersetzung wurden acht Personen verletzt, eine davon so schwer, dass sie in den Schockraum der Innsbrucker Klinik verbracht werden musste. Insgesamt standen 16 Polizeibeamte im Einsatz. eine Person schwer und sieben Personen unbestimmten Grades verletzt. (TT)