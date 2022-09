Zum 60-jährigen Jubiläum: Für vier Schilling in den Alpenzoo

Luchs und Co können zum Sondertarif besucht werden.

Innsbruck – Der Innsbrucker Alpenzoo feiert Geburtstag. Vor mittlerweile 60 Jahren, am 22. September 1962, wurde der Tierpark in der Tiroler Landeshauptstadt eröffnet. Und um dieses Jubiläum zu zelebrieren, hat sich die Leitung etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Bis einschließlich Sonntag kostet der Eintritt für Erwachsene vier Schilling, zwei Schilling sind es für Kinder – und damit genauso viel wie zur Zeit der Gründung. „Wer noch Schilling in der Schublade hat, kann sie jetzt nutzen“, sagt Direktor André Stadler. Wer seinen gesamten Vorrat der alten Währung bereits verjubelt hat, kommt für vier Euro auf das Gelände.