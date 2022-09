Reuttes Löwen feierten mit grauer Mähne und viel Herz

Reutte – Samstagabend hatte sich in der Arena auf Ehrenberg eine erlauchte Runde von 140 Personen zu einer Geburtstagsfeier eingefunden. Der in die mittleren Jahre gekommene Jubilar war keine Person, sondern ein Verein – der Lions Club Reutte. Der „Runde“ wurde mit Vereinsmitgliedern und Partnerclubs gefeiert. Lions-Präsident Jan Andrle freute sich, sogar „Leoni“ des Partnerclubs Isola della Scala/Bovolone aus der Po-Ebene willkommen heißen zu können. Im Zuge seiner Laudatio nannte Andrle vor allem eine Zahl, die aufhorchen ließ. Die Einnahmen des Clubs, die großteils aus dem eigenen jährlichen Flohmarkt, aber auch Humble-Bundle-Zuwendungen über Plaion, einer Einzelspende der verstorbenen Waltraud Merx sowie Punschverkäufen am Reuttener Weihnachtsmarkt und anderen Kleinunternehmungen zusammengekommen sind und immer wohltätigen Zwecken zugeführt wurden, betragen 1,2 Millionen Euro.

Vor 50 Jahren konnten in Reutte Walter Czekelius, Heinz Reichel und Gerhard Schröfl mit Unterstützung des Patenclubs Füssen-Marktoberdorf weitere Bekannte und Freude für die Lions-Idee begeistern. Am 10. April 1972 wurde der Club gegründet. Die Charterfeier, also die offizielle Gründungsfestivität, ging dann am 16. September über die Bühne. 50 Jahre und einen Tag später wurde nun in Reutte erneut groß gefeiert. Im Rahmen des Festakts wurden auch die heute noch lebenden Gründungsmitglieder Erwin Frick, Karlheinz Kurz, Ernst Pohler, Werner Rumpf und Klaus Specht speziell gewürdigt. Frick und Pohler erhielten zudem die höchste Auszeichnung, die der Lions Club International zu vergeben hat – den Melvin-Jones-Fellow-Award. Die Reuttener Löwen und Löwinnen zählen derzeit 65 offizielle Mitglieder.