Neue Anlaufstelle für Demenzkranke in Innsbruck

Je nach Bedarf ist der Besuch von Zeder an bis zu fünf Tagen in der Woche halbtags oder ganztags möglich. Das Programm wird in der Regel an den Jahreskreis angepasst. „Im Zeder trainieren wir die Fähigkeiten unserer Klienten in den Bereichen Kreativität, Gedächtnistraining und Bewegung“, sagt Heissenberger. Die Einrichtung soll sowohl Menschen mit Demenz eine Tagesstruktur ermöglichen, sie fordern, aber nicht überfordern, als auch deren Angehörige entlasten.