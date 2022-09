„Dem Land Tirol die Treue“-Komponist Florian Pedarnig verstorben

Schlaiten – Die Volksmusik-Welt trauert um Florian Pedarnig. Der Osttiroler Komponist – er schrieb unter anderem den Marsch „Dem Land Tirol die Treue“ – verstarb am Montag im Alter von 84 Jahren. Das teilte der Tiroler Volksmusikverein am Montagabend auf Facebook mit.

Pedarnig wuchs mit seinen 15 Geschwistern auf einem Bergbauernhof in Schlaiten auf und lernte im Alter von zwölf Jahren Klarinette. Schon mit 17 Jahren wurde er Kapellmeister in seiner Heimatgemeinde. Am Tiroler Landeskonservatorium studierte der Musiker Waldhorn, Kontrabass und Theorie, außerdem spielte er vier Jahre lang bei der Militärmusik Tirol.