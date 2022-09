Gebi Mair gab Wahlkarte ab und richtete Appell an Briefwähler

Gebi Mair bei der Abgabe seiner Wahlkarte in den Rathausgalerien.

Innsbruck – Der grüne Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Gebi Mair, hat Dienstagfrüh in Innsbruck mittels Wahlkarte gewählt. Er will an die Menschen appellieren, ihre Wahlkarte rechtzeitig abzugeben, sagte er. Diese müssen bis spätestens Freitag abgegeben werden. Mair, der mit dem Fahrrad zu den Rathausgalerien gekommen war, gab eine "Stimme fürs Klima und gegen Korruption" ab, wie er meinte.