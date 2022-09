Beim Überholen zu schnell unterwegs: Motorradfahrer in Aldrans schwer verletzt

Aldrans – Ein Überholmanöver hat für einen Motorradfahrer (18) am Dienstag in Aldrans mit schweren Verletzungen geendet. Mit massiv erhöhter Geschwindigkeit soll der 18-Jährige auf der Ellbögener Straße (L38) an einem Auto vorbeigefahren sein. Als er sich wieder einordnen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei stürzte der junge Mann unterhalb einer Leitplanke in ein angrenzendes Feld, wo er schwer verletzt liegen blieb. Die Rettung brachte ihn in die Klinik nach Innsbruck. (TT.com)