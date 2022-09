„Tochter in Haft": Telefonbetrüger wollten Tirolerinnen Zehntausende Euro entlocken

In beiden Fällen wollten die Telefonbetrüger den Frauen, 55 und 88 Jahre alt, weiß machen, dass ihre Töchter Schuld an einem tödlichen Verkehrsunfall seien und sich nun in Haft befänden. Die Anrufenden gaben sich als vermeintliche Staatsanwältin bzw. Polizistin aus und forderten eine Kaution in Höhe von jeweils 80.000 und 60.000 Euro. Die 55-Jährige hatte bereits eine Geldübergabe mit den Betrügern vereinbart, da sich jedoch kurz davor ihre Tochter meldete, kam es nicht dazu. Im Fall der 88-Jährigen waren es zwei Bekannte, die ihr dazu rieten, das Ganze der Polizei zu melden. Auch hier floss demnach kein Geld.