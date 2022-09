TT-Analyse zu THC-Grenzwert: Der Realität ins Auge sehen

Waren die benebelt, als ihnen das eingefallen ist? Auf den ersten Blick mag dieser Eindruck entstehen. Cannabis ist in Österreich illegal – es darf weder erzeugt noch erworben, nicht weitergegeben oder besessen werden. Trotzdem überlegen die Verantwortlichen des Verkehrsministeriums in Wien, einen THC-Grenzwert am Steuer einzuführen und damit festzulegen, wie viel vom Wirkstoff der Droge im Blut von Fahrzeuglenkern nachgewiesen werden darf. Als Vorbild dient das Promille-Limit beim Alkohol. Kiffen ist also gesetzwidrig, bekifft Auto fahren soll aber bald erlaubt sein?