Debatte um Sicherheit in Innsbruck flammt wieder auf

Innsbruck – Die Polizeiberichte an den vergangenen Wochenenden hatten eine Konstante: Meldungen über Körperverletzungen in oder vor Innsbrucker Nachtlokalen. Trauriger Höhepunkt des blutigen Monats: die brutale Schlägerei am Samstag im Eingangsbereich eines Innsbrucker Lokals. Mehrere Videos von den brutalen Angriffen machen mittlerweile im Internet die Runde. Zu sehen darin auch – das brutale Vorgehen von mutmaßlichen Sicherheitskräften.