„Beweg dich Tirol Tour“ – Purzigagelen gerieten längst in Vergessenheit

Bei der Kick-off-Veranstaltung zur „Beweg dich Tirol Tour“ wurde am Dienstag in Innsbruck der Anfang gemacht.

Es gab Zeiten, da hätte man in Tirol keine Pressekonferenz abhalten müssen, um Initiativen gegen Bewegungsarmut vorzustellen. Es hätte kein Olympiasieger wie am Dienstag Benni Raich auf dem Landhausplatz auftreten müssen, um sich mit einem Appell an Erziehungsberechtigte und Pädagogen zu wenden. Aber ja, ebenso pandemisch wie das unsägliche Virus war die damit einhergehende Verschlechterung der Bewegungskompetenz. Das belegen nicht zuletzt Studien, die sich auf Grund- und Mittelschulen sowie Gymnasien konzentrierten.

„Der Purzigagele ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr“, meinte Tirols Landessportreferent Josef Geisler am Rande der gestrigen Kick-off-Veranstaltung zur „Beweg dich Tirol Tour“. Im Hintergrund ratterte und knatterte es, Kinderkreischen von Kletterturm, Skateboard-Station oder Torschuss-Wand war zu hören. So also sollte es an einem Nachmittag in Tirol aussehen. Auch Josef Margreiter, Geschäftsführer der Lebensraum Tirol Holding, rief dazu auf, „die Kräte zu bündeln“. Endlich wieder springen, werfen, fangen, balancieren oder hangeln.