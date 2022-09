Neuer Anlauf: U-Ausschuss lässt bei Schmid nicht locker

Thomas Schmid hat seinen Wohnsitz in die Niederlande verlegt. Für den Untersuchungsausschuss war er bisher nicht greifbar.

Wien – Leider nein, hatte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) beschieden. Es sei nicht möglich, den früheren Staatsholding-Chef Thomas Schmid dem U-Ausschuss durch die Polizei vorführen zu lassen. Denn Schmid habe eine Ladung vor das Gremium nicht in aller Form erhalten.

Parlament und U-Ausschuss lassen aber nicht locker. Vergangene Woche hat der Ausschuss auch mit Unterstützung der ÖVP die Ladung Schmids erneuert. Und ein weiteres Mal haben sich die Abgeordneten an die Polizei gewandt – in diesem Fall an die Landespolizeidirektion Wien. Dort ist das Ersuchen auf Vorführung auch eingegangen, bestätigte ein Sprecher der TT. Die weitere Vorgangsweise werde geprüft.