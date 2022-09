„Am Taubenschlag": Platz-Name in Reutte erinnert an Katastrophe

Auf der Rückseite des Hauses, in dem sich heute im Untermarkt die Firma Hartlauer befindet, war am 22. Mai 1703 in der heutigen Schrettergasse ein Brand ausgebrochen. „Es sollte die größte zivile Katastrophe der Marktgemeinde Reutte werden“, führte Eberle aus. Daran soll nun erinnert werden. Historiker Richard Lipp hatte in diversen Schriften geschildert, dass fast ein Drittel des Ortes in den Flammen unterging. Der Brand soll von den Bayern im Zuge des Spanischen Erbfolgekrieges gelegt worden sein und von dort ausgegangen sein. In besagtem Anwesen hatte es am rückwärtigen Stadel einen Taubenschlag gegeben. 52 Häuser sowie Kirche und Kloster, Städel gar nicht eingerechnet, wurden ein Raub der Flammen. 64 Familien wurden obdachlos und zwei Menschen starben.