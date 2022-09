Nach Corona-Infektion: Peter Habeler feierte runden Geburtstag nach

Mayrhofen – Am 22. Juli beging Peter Habeler seinen 80. Geburtstag und das hätte in Mayrhofen an diesem Tag groß gefeiert werden sollen. Zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland wurden erwartet. Essen, Musik und Geschenke waren vorbereitet. Doch quasi in letzter Sekunde musste alles abgesagt werden: Der weltbekannte Bergsteiger aus dem Zillertal hatte sich mit Corona infiziert.