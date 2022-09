Klimakrise rutscht im „Sorgenranking“ hinter Ängste wegen Teuerung

Die Umweltschützer präsentierten am Vortag eines weiteren weltweiten Klimastreiks an diesem Freitag die Ergebnisse einer Umfrage (Ideale Barometer) mit der P&B Agentur für Kommunikation. Im "Sorgenranking" rangierte das Klima dabei hinter Ängsten um die wirtschaftliche Situation, die gesellschaftliche Stimmung und das politische Klima, hieß es in einer Pressekonferenz in Wien. Diese Themen bereiten demnach rund 70 Prozent Sorgen.