Forstunfall in Außervillgraten: Ast traf 47-Jährigen am Kopf

Außervillgraten – Bei Waldarbeiten verletzte sich ein 47-Jähriger am Donnerstag in Außervillgraten. Laut Polizei schnitt er gegen 10.30 Uhr mit seiner Motorsäge eine Fichte um. Der gefällte Baum schlug den Ast einer anderen Lärche ab, dieser traf den Mann an Kopf und Schultern.