In Sterzing setzte es für die Kitzbüheler Adler eine Niederlage

Kitzbühels Eishockeycracks – im Bild Luis Ludin (r.) – mussten gestern in Sterzing bei den Broncos auflaufen und erneut in die Verlängerung. Diesmal mit dem schlechteren Ende für die Tiroler.

Sterzing – Der zweite Auftritt der Eishockey-Cracks des EC Kitzbühel in der Alps Hockey League ging Donnerstagabend in Sterzing bei den Broncos über die Bühne: Nach dem 6:5-Auftaktsieg n. V. gegen das Team Bregenzerwald musste Kitzbühel auch gestern Abend „Überstunden“ abliefern: in Sterzing gab es allerdings eine 2:3-Niederlage.