Exekutionen und sexuelle Gewalt an Kindern: UNO wirft Russland Verbrechen vor

Genf, Kiew – Im russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine hat es nach Einschätzung einer UNO-Untersuchungskommission Kriegsverbrechen gegeben. "Die Kommission hat festgestellt, dass Kriegsverbrechen in der Ukraine begangen worden sind", sagte der Vorsitzende der UNO-Kommission, der Norweger Erik Møse, am Freitag im UNO-Menschenrechtsrat in Genf. Konkret nannte er etwa russische Luftangriffe auf bewohnte Gebiete, die große Anzahl an Erschießungen und Massengräbern.

Die Kommission habe 27 Städte und Siedlungen besucht und dort mit 150 Opfern und Zeugen gesprochen. Fälle von Exekutionen würden in 16 Städten und Siedlungen untersucht, doch gebe es zu weiteren Orten "vertrauenswürdige Berichte", so Møse. In einer anschließenden Pressekonferenz kündigte er an, auch die jüngst in der befreiten Stadt Isjum entdeckten Gräber untersuchen zu wollen. Bisher hatte sich die Kommission auf Vorfälle bis Ende März in den Gebieten Kiew, Tschernihiw, Charkiw und Sumy konzentriert, aus denen die russischen Besatzer Anfang April vertrieben worden waren.