Williams trennt sich nach der Saison von Pilot Nicholas Latifi

Grove - Der britische Traditionsrennstall Williams trennt sich nach dieser WM-Saison von Formel-1-Stammfahrer Nicholas Latifi. Der 27 Jahre alte Kanadier bekommt keinen neuen Vertrag, wie das Team am Freitag mitteilte. In diesem Jahr absolviert er seine dritte Saison für den früher so erfolgreichen Rennstall. Wer Latifi ersetzen wird, ist noch offen. Unter anderem wird der Deutsche Mick Schumacher als Kandidat gehandelt.