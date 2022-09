Vater von US-Außenminister Blinken gestorben

Wegen des Todesfalls sagte Blinken seine Teilnahme an einem Abendessen mit Politikern aus Europa im Rahmen der UNO-Woche in New York ab. Die Veranstaltung, zu der er geladen hatte, fand ohne den US-Außenminister statt. Zuvor hatte Blinken noch an einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats teilgenommen. (APA/dpa)