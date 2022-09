Öffis sollen attraktiver werden: Schwaz setzt bei Bus und Rad auf Strom

Schwaz – Die Stadtgemeinde will künftig für den Nahverkehr auf die Überholspur wechseln. Derzeit verkehren auf elf Linien acht Busse. Im Zuge der Neuausschreibung des Verkehrsverbunds Tirol (VVT) will die Stadt in Zusammenarbeit mit einer Planungsfirma ganz genau hinschauen und dort adaptieren, wo der Bedarf gesehen wird.