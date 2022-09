Prinoth entwickelte erste Pistenraupe mit Wasserstoff-Antrieb weltweit

Sterzing, Telfs – 1962 entwickelte der ehemalige Formel-1-Pilot Ernst Prinoth in Gröden sein erstes Pistenfahrzeug. So feiert das zur Südtiroler Unternehmensgruppe Leitner (HTI) gehörende Unternehmen mit einem Standort in Telfs heuer seinen 60. Geburtstag. Anlässlich dieses Jubiläums präsentiert Prinoth das weltweit erste von einem Wasserstoff-Verbrennungsmotor angetriebenen Pistenfahrzeug. „Kundenorientierung, Innovation und Nachhaltigkeit stehen im Zentrum unserer Unternehmens-philosophie. Diese Stärken leiten unsere Entscheidungen und unser Handeln“, so Klaus Tonhäuser, Präsident der Prinoth-Gruppe. Zudem wird seit einem Jahr der elektrisch betriebene „Husky eMotion“ in Serie produziert. Weltweit beschäftigt Prinoth über 900 Mitarbeiter. Seit 2000 ist das Unternehmen Teil von High Technology Industries. Die Gruppe ist ein Global Player in den Bereichen Seilbahnen (Leitner und Poma), Pisten- und Kettennutzfahrzeuge (Prinoth), Beschneiung (Demaclenko) und Windenergie (Leitwind).