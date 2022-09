Tirols Post-Logistikzentrum in Vomp will Schlagzahl erhöhen

Post-Chef Georg Pölzl gestern bei der offiziellen Eröffnung des Logistiklagers in Vomp mit 500 Jobs. © Strozzi

Vomp – Vor nicht ganz einem Jahr wurde das neue Logistikzentrum der Post in Vomp in Betrieb genommen. Nach der Paketsortierung und der Zustellbasis sind inzwischen auch die Briefsortierung, Transportlogistik, eine Großkundenfiliale sowie Büroflächen vollständig vom alten Standort in Hall in Tirol – wo eine Interessentensuche zur Nachnutzung gestartet wurde – nach Vomp übersiedelt, wie die Post gestern anlässlich der offiziellen Eröffnung des Paket- und Brief-Zentrums schilderte.

Rund 60 Millionen Euro wurden in den Gesamtstandort Vomp investiert, wobei die Firma Derfeser als Grundeigentümer und Investor des Projekts auftrat und für den Bau verantwortlich zeichnete. Die Post ist Mieterin und hat rund 25 Millionen Euro in ihren „Zentralknoten für Westösterreich“ investiert, etwa in die Sortiermaschinen. Rund 500 Mitarbeiter werden beschäftigt. Derzeit können in dem Logistikzentrum täglich 1,2 Millionen Briefsendungen und über 150.000 Pakete sortiert werden. „Wir wollen das auf 200.000 Pakete am Tag steigern“, wie Post-Manager Peter Umundum gestern ausführte. In den Gebäudekomplex integriert ist eine Photovoltaikanlage mit 500 kW-Peak, die Strom für Sortiermaschinen und E-Fahrzeuge der Zustellbasis produziert.

Mittlerweile sind sämtliche Abteilungen vom alten Standort Hall in das neue Paket- und Briefzentrum am Derfeser-Areal in Vomp übersiedelt. © Post

Das Paketgeschäft der Post bewege sich mittlerweile in etwa auf dem hohen Vorjahresniveau, erklärte Post-Chef Georg Pölzl gegenüber der TT. 2021 wurden in Österreich 184 Millionen Pakete verarbeitet, konzernweit inklusive der Auslandsgeschäfts 500 Millionen Pakete. Dass es in Tirol zuletzt vermehrt zu Beschwerden über tagelang nicht zugestellte Post und mangelndes Beschwerdemanagement kam, erklärte der Post-Chef unter anderem mit Krankenständen und Personalengpässen. „Die größte Herausforderung ist es, Personal zu finden. Gerade in Westösterreich ist es schwierig“, sagt Pölzl: „Wir würden gerne mehr Personal einstellen.“

Mit dem Geschäft des Post-eigenen Online-Marktplatzes shöpping zeigte sich Pölzl zufrieden. „Wir liegen signifikant – etwa dem Zwei- bis Dreifachen – über dem Vorjahr, obwohl das E-Commerce-Geschäft heuer stagniert“, sagt der Post-Chef: „Wir haben aber trotzdem noch einen relativ geringen Marktanteil.“ Deutlich mehr als 2000 Händler führe shöpping derzeit, hier wolle man um 10 Prozent zulegen.

Auch mit der Entwicklung der Post-eigenen Bank99, die im Vomper Logistikzentrum ebenfalls mit einem Standort vertreten ist, zeigte sich Pölzl zufrieden. Die Zusammenführung mit dem Ende des Vorjahres übernommenen Privatkunden der ING Bank werde die Bank99 noch bis ins nächste Jahr beschäftigen. Aktuell zählt die Bank99 etwa 250.000 Kunden. (mas)

📽️​ Video | Neues Post-Logistikzentrum in Vomp: