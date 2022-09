Namenskürzung und Leistungsspritze für neuen DS 7

Mougins – Das Geheimnis liegt in den Details. Denn es ist gar nicht leicht, einem SUV im dichten Volumens-Segment der (Über-)Kompakten einen eigenständigen und unverkennbaren Charakter zu verpassen. Das Basis-Layout ist stets annähernd gleich, die Silhouette, ob die nun eher in Richtung Coupé geht oder das Heck aufrecht gestellt bleibt, ist damit ein Detail am Rande. Identifizierungs-Faktoren sind Lichtsignatur und Dekor.

Das tut dem Charakter, wenn man’s einmal durchschaut hat, keinen Abbruch. Atmosphärisch ist der Franzose aus vollem Herzen und tiefster Seele französisch: nämlich in erster Linie komfortorientiert. Selbst wenn das Antriebsgespann unter der Haube – das bekannte Plug-in-Hybrid-System aus dem Stellantis-Technikregal – auf Höchstleistung gepolt ist. Bisheriger Top-Antrieb war die 300-PS-Konfiguration aus der Kooperation zwischen 1,6-Liter-Turbobenziner und zwei Strom-Aggregaten, damit elektrisch generiertem Allradantrieb. Jetzt treibt man’s auf die 360-PS-Spitze. Das addiert laut technischen Daten kaum etwas an Gewicht, er wiegt ab 2002 Kilo (300 PS: ab 1977 Kilo). Die im DS 7 neue Leistungsstufe portioniert die Achtgang-Automatik friktionsfrei, je nach Fahrmodus dezent oder extra flink. Das Fahrwerk kommt auch mit 60 Mehr-PS gut zurecht, nichts poltert oder holpert, trotz 21-Zöllern, die man in der Top-Ausstattung haben kann. Zum Leistungssportler wird der – imposanter wirkend, als er ist – 4,6-Meter-Crossover trotzdem nicht, in schnellen Wechselkurven macht sich die Komfort-Orientierung bemerkbar. Doch schließlich soll der stilbewusste Franzose kein Fetzer, sondern ein familiärer Reisebegleiter sein, der es - wo’s noch straffrei möglich ist – entspannt bis auf die Speed-Spitze von 250 km/h treiben kann.