Hirscher im Interview: „Der Henrik muss gewinnen"

Ex-Ski-Star Marcel Hirscher hat am Samstag vor dem DTM-Rennen in Spielberg in einem Audi R8 LMS Fans über den Red Bull Ring pilotiert. Auf dem Dach des Autos waren Ski seiner Marke Van Deer angebracht. Kurz vor seinem speziellen Auftritt sprach der 33-Jährige auch über Erwartungen an „seinen" Star Henrik Kristoffersen, seine Rolle und Ziele im kommenden Weltcup-Winter, sein Zeitmanagement und seine bleibende Popularität.