Gut zu essen: Profi-Tipps und Rezepte für den kugelrunden Knödel-Genuss

Nadine Kirchmair hat den Dreh raus: In ihrer Knedlerei Manufaktur in Berwang rollen tagtäglich unzählige Knödel über die Arbeitsfläche – die Auswahl reicht von vegan bis mit Fleisch, von pikant bis süß, von traditionell bis kreativ. Die Knödel werden allesamt mit regionalen Zutaten hergestellt, von Hand gedreht und schockgefrostet ausgeliefert. Den Sprung in die Selbständigkeit wagte die gelernte Köchin und diplomierte Patissière mitten in der Corona-Zeit, als ihre Karriere als jüngste Chefköchin der AIDA-Kreuzfahrtflotte durch die Pandemie im März 2020 abrupt endete. Seither widmet sich die Außerfernerin in ihrem Heimatort ihrem Handwerk.